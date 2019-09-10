В Кремле заявили, что отставка Болтона является внутренним делом США

21:00 Источник: Интерфакс

В Кремле назвали внутренним делом США отставку Джона Болтона с поста советника президента по национальной безопасности и воздержались от комментариев относительно того, как это решение Дональда Трампа может отразиться на судьбе Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

"Это внутреннее дело США. Мы в это не вмешиваемся. Наша позиция по ДСНВ хорошо известна и неоднократно излагалась президентом России", - заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, согласны ли в Кремле с мнением, что с отставкой Болтона шансы на продление ДСНВ возрастают.