В Кремле заявили, что отставка Болтона является внутренним делом США
21:00 10.09.2019 Источник: Интерфакс
В Кремле назвали внутренним делом США отставку Джона Болтона с поста советника президента по национальной безопасности и воздержались от комментариев относительно того, как это решение Дональда Трампа может отразиться на судьбе Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).
"Это внутреннее дело США. Мы в это не вмешиваемся. Наша позиция по ДСНВ хорошо известна и неоднократно излагалась президентом России", - заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, согласны ли в Кремле с мнением, что с отставкой Болтона шансы на продление ДСНВ возрастают.
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