Помпео напомнил, кто определяет внешнюю политику США
21:20 10.09.2019 Источник: Интерфакс
Уход в отставку советника президента США Джона Болтона не приведет к изменению курса американской внешней политики, заявил во вторник глава госдепа Майк Помпео.
"Внешняя политика не претерпит изменений", - завил он на брифинге в Белом доме, отвечая на вопрос о том, следует ли ждать перемен. Помпео пояснил, что внешнюю политику США определяет не советник по нацбезопасности, а президент страны Дональд Трамп.
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