Помпео напомнил, кто определяет внешнюю политику США

21:20 Источник: Интерфакс

Уход в отставку советника президента США Джона Болтона не приведет к изменению курса американской внешней политики, заявил во вторник глава госдепа Майк Помпео.

"Внешняя политика не претерпит изменений", - завил он на брифинге в Белом доме, отвечая на вопрос о том, следует ли ждать перемен. Помпео пояснил, что внешнюю политику США определяет не советник по нацбезопасности, а президент страны Дональд Трамп.