Помпео: Болтон не подал в отставку, он был уволен
21:10 10.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил о том, что помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон был уволен Дональдом Трампом, а не подал в отставку сам. Об этом глава американской дипломатии сообщил, выступая вместе с министром финансов США Стивеном Мнучином на брифинге для журналистов в Белом доме.
"Вчера вечером президент сказал Болтону, чтобы он подал заявление об отставке, и, как я понимаю, оно было получено сегодня утром", - сказал он.
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