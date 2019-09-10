Глава Госдепа США сделал заявление по поводу истории об агенте в России в 2017-м

21:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Публикации об операции по предполагаемому вывозу спецслужбами США своего агента из России в 2017 году фактологически неверны. Об этом заявил во вторник журналистам в Белом доме госсекретарь США Майкл Помпео.

"Я видел эти сообщения. Эти сообщения в значительной степени неточны", - сказал шеф американской дипломатии.

"И вам следует знать: как бывший директор ЦРУ я нечасто говорю о таких вещах, лишь в тех случаях, когда нечто, на мой взгляд, создает угрозу людям или когда публикации столь безобразны, что создают невероятный риск Соединенным Штатам Америки <...>. Больше я ничего об этом не скажу. Знаю, что ЦРУ выступило с заявлением [на этот счет]. Достаточно будет сказать, что публикации фактологически неправильны", - подчеркнул Помпео.