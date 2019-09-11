Счетная палата выявила нарушения на 426 млрд рублей

08:39 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем нарушений, выявленных при проверке исполнения бюджета за 2018 г., составил 426,2 млрд руб., говорится в отчете Счетной палаты.

"Объем нарушений, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 млрд рублей. По сравнению с 2017 годом общая сумма выявленных нарушений уменьшилась на 121,1 млрд рублей, или на 22,1%", - говорится в отчете.