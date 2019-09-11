Москалькова работает над возвращением россиян из США, Турции, Греции и Прибалтики
09:00 11.09.2019 Источник: Интерфакс
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова продолжит работу с представителями иностранных государств, на территории которых находятся осужденные граждане России. В частности, речь идет о США, Турции, Греции и Прибалтике.
"Я постоянно продолжаю заниматься судьбой Ярошенко, который находится в США, Бута и ряда других граждан, находящихся в заключении в США, Винника, который находится сейчас в Греции. Обращались по этому поводу и в международные сообщества, и к властям этих государств. И надо сказать, что этот диалог ведется. Я получила ответы от соответствующих ведомств этих государств, и реакция наступает положительная", - сказала Москалькова "Интерфаксу" в среду во Владивостоке, где проходит конференция "Актуальные вопросы обеспечения прав и свобод человека и гражданина".
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