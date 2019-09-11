В Иркутской области потушены все лесные пожары

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спасатели потушили все лесные пожары в Иркутской области, но в регионе сохраняется пожароопасная обстановка, сообщается в среду на сайте областного правительства.

"На утро 11 сентября в лесном фонде Иркутской области нет лесных пожаров. Накануне, 10 сентября, был ликвидирован очаг на 35 га в Бодайбинском районе", - говорится в сообщении.

Тушением пожара занимались пять специалистов лесной охраны с привлечением одной единицы техники.

По прогнозам Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, чрезвычайная пожароопасность (5-й класс) в лесах ожидается в Балаганском районе области 11 и 12 сентября.