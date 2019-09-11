Сегодняшний день может стать самым теплым в Москве за 70 лет
09:10 11.09.2019 Источник: Агентство городских новостей «Москва»
Среда в Москве может стать самым теплым 11 сентября за историю метеонаблюдений на метеостанции ВДНХ, то есть за последние 70 лет. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в центре погоды «Фобос».
«Сегодняшний день может самым теплым с начала этого сентября и за всю историю наблюдений, которые ведутся на главной метеостанции города на ВДНХ, то есть за последние 70 лет», - сказал представитель «Фобоса».
В центре погоды добавили, что температура воздуха в столице сегодня ожидается выше нормы примерно на 10 градусов. По данным синоптиков, так тепло именно в этот день в мегаполисе бывает в среднем раз в четверть века.
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