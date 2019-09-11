МИД: Россия не надеется на улучшение отношений с США после отставки Болтона
09:40 11.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва не питает иллюзий относительно улучшений отношений с Вашингтоном после отставки помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Об этом заявил в среду ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
По его словам, множество должностей на разных уровнях в исполнительной власти США по-прежнему остаются вакантными, и в Москве к этому привыкли. "Тема состоит не в том, кто где в Вашингтоне чем занимается, а в том, какой эффект с точки зрения перспектив нормализации отношений и их улучшения это может иметь, - отметил дипломат. - Пока, к сожалению, мы видим, что на фоне продолжающейся кадровой чехарды, никакой стабилизации не происходит".
"Поэтому иллюзий у нас нет, надежд особых мы не питаем в связи с происходящим, - подчеркнул Рябков. - Мы будем оценивать то, что может меняться в американской внешней политике, конкретно в ее российском сегменте, исключительно по конкретным действиям".
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