Правительство Японии ушло в отставку в полном составе
10:15 11.09.2019 Источник: РОСБАЛТ
Правительство Японии ушло в отставку в полном составе, передает "Росбалт" со ссылкой на агентство Kyodo.
Причиной стало запланированное премьером Синдзо Абэ изменение состава правительства, которое предпринимается в связи с победой правящий партии на выборах в верхнюю палату парламента в июле и намеченным на октябрь повышением потребительского налога до 10%.
НОВОСТИ
- 11:10 11.09.2019
- Меркель: США больше не будут автоматически защищать Европу
- 10:55 11.09.2019
- Леонид Зюганов поделился планами работы в Мосгордуме VII созыва
- 10:50 11.09.2019
- Депутат Мосгордумы Русецкая: выборы были честными и открытыми
- 10:30 11.09.2019
- Антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное дело против Порошенко
- 10:00 11.09.2019
- СМИ: Украина поставила на паузу процесс расторжения соглашений с Россией
- 09:40 11.09.2019
- МИД: Россия не надеется на улучшение отношений с США после отставки Болтона
- 09:20 11.09.2019
- Китай освободит от дополнительных пошлин 16 категорий товаров из США
- 09:10 11.09.2019
- Сегодняшний день может стать самым теплым в Москве за 70 лет
- 09:05 11.09.2019
- В Иркутской области потушены все лесные пожары
- 09:00 11.09.2019
- Москалькова работает над возвращением россиян из США, Турции, Греции и Прибалтики
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать