Правительство Японии ушло в отставку в полном составе

10:15 Источник: РОСБАЛТ

Правительство Японии ушло в отставку в полном составе, передает "Росбалт" со ссылкой на агентство Kyodo.

Причиной стало запланированное премьером Синдзо Абэ изменение состава правительства, которое предпринимается в связи с победой правящий партии на выборах в верхнюю палату парламента в июле и намеченным на октябрь повышением потребительского налога до 10%.