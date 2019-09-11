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НОВОСТИ

Антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное дело против Порошенко

10:30 11.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное производство по факту возможных злоупотреблений служебным положением бывшим президентом страны Петром Порошенко и экс-главой МИД Павлом Климкиным. Об этом сообщило в среду агентство "Украинские новости", ссылаясь на информацию НАБУ.

Уголовное производство зарегистрировано по решению суда, который обязал НАБУ начать расследование по статье 364 Уголовного кодекса Украины ("злоупотребление властью или служебным положением"). При этом обстоятельства предполагаемого правонарушения и какие-либо подробности дела не раскрываются.

Ранее директор Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Роман Труба сообщал, что Порошенко фигурирует в 12 уголовных производствах. Экс-президента, в частности, допрашивали как свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при продаже завода "Кузница на Рыбальском", а также в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при купле-продаже канала "Прямой". Имя Порошенко фигурирует в расследуемых ГБР делах о государственной измене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов, неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти, также в отношении него расследуют дело о незаконном назначении кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде.

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