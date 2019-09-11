Меркель: США больше не будут автоматически защищать Европу
11:10 11.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США больше не будут автоматически защищать Европу, и ей нужно прикладывать больше усилий для обеспечения собственной безопасности. Об этом заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель на дебатах в Бундестаге по федеральному бюджету на 2020 год.
"Европа связана ценностями с США. Но больше нет автоматизма в том, что они будут играть роль защитника Европы", - сказала она. "Здесь нужен более значительный вклад Европы", - подчеркнула Меркель.
НОВОСТИ
- 10:55 11.09.2019
- Леонид Зюганов поделился планами работы в Мосгордуме VII созыва
- 10:50 11.09.2019
- Депутат Мосгордумы Русецкая: выборы были честными и открытыми
- 10:30 11.09.2019
- Антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное дело против Порошенко
- 10:15 11.09.2019
- Правительство Японии ушло в отставку в полном составе
- 10:00 11.09.2019
- СМИ: Украина поставила на паузу процесс расторжения соглашений с Россией
- 09:40 11.09.2019
- МИД: Россия не надеется на улучшение отношений с США после отставки Болтона
- 09:20 11.09.2019
- Китай освободит от дополнительных пошлин 16 категорий товаров из США
- 09:10 11.09.2019
- Сегодняшний день может стать самым теплым в Москве за 70 лет
- 09:05 11.09.2019
- В Иркутской области потушены все лесные пожары
- 09:00 11.09.2019
- Москалькова работает над возвращением россиян из США, Турции, Греции и Прибалтики
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать