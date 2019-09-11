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Меркель: США больше не будут автоматически защищать Европу

11:10 11.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США больше не будут автоматически защищать Европу, и ей нужно прикладывать больше усилий для обеспечения собственной безопасности. Об этом заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель на дебатах в Бундестаге по федеральному бюджету на 2020 год.

"Европа связана ценностями с США. Но больше нет автоматизма в том, что они будут играть роль защитника Европы", - сказала она. "Здесь нужен более значительный вклад Европы", - подчеркнула Меркель.

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