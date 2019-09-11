Депутат Мосгордумы Русецкая: выборы были честными и открытыми

10:50

Избранная 8 сентября в 30 округе депутатом Мосгордумы Маргарита Русецкая заявила, что прошедшие выборы были честными и открытыми.

«На мой взгляд, это были абсолютно беспрецедентные выборы, включающие начало кампании, агитационный период и, собственно, завершающий день, который до последней минуты держал нас в ожидании и напряжении, - отмечает политик. - Но вместе с тем я, как член Общественной палаты, давно наблюдаю за выборами и знаю, что делается, по крайней мере, в Москве, для того чтобы обеспечить открытость и прозрачность. И штаб по наблюдению за выборами - это одна из инициатив Общественной палаты Москвы".

Как заявила Русецкая, ее работа в думе будет строиться с учётом наказов, полученных от избирателей и предложениях горожан, жителей Чертанова. "Я всю жизнь живу здесь, как и мои родители, семья, друзья. Соответственно, я знаю эти районы не из интернета и не по каким-то проблемным новостям. Мы обошли каждый двор, каждый дом, каждый подъезд, говорили с людьми разных возрастов. Поэтому собрали срез всех ожиданий, проблем, раздражений, неудовлетворенностей жизнью», - отметила депутат.