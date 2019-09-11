В Казахстане предлагают ввести пожизненное заключение для педофилов
11:30 11.09.2019 Источник: Интерфакс
В Казахстане подготовили законопроект об ужесточении наказания за сексуальное насилие. За подобные преступления в отношении детей, в частности, предусматривается пожизненное заключение, сообщил заместитель генерального прокурора Мурат Ахметжанов.
"Подготовлен законопроект по дальнейшему совершенствованию Уголовного кодекса и Уголовно-процессуального кодекса. Туда вошли поправки по ужесточению ответственности за отдельные виды умышленных тяжких и особо тяжких преступлений. Так, к примеру, усиливается ответственность за совершение преступления против половой неприкосновенности. Изнасилование и совершение насильственных действий сексуального характера, даже без отягчающих обстоятельств, будут теперь относиться к категории тяжких преступлений", - сказал Ахметжанов, отметив, что "появится отдельный квалифицирующий признак совершения преступления при выполнении служебных обязанностей".
Он отметил, что за совершение сексуального насилия в отношении несовершеннолетнего законопроект "предусматривает пожизненное или не менее 20 лет лишения свободы".
Сегодня в Казахстане наказание за такого рода преступление предусматривает тюремный срок от 15 до 25 лет.
НОВОСТИ
- 12:45 11.09.2019
- В Эстонии россиянина приговорили к тюремному сроку за шпионаж
- 12:25 11.09.2019
- Правительство готовит новый прогноз развития страны - Медведев
- 12:10 11.09.2019
- Захарова: Болтон придумал фейк о России, обвинив ее в распространении ложной информации
- 11:50 11.09.2019
- Михаэль Шумахер пришел в сознание
- 11:10 11.09.2019
- Меркель: США больше не будут автоматически защищать Европу
- 10:55 11.09.2019
- Леонид Зюганов поделился планами работы в Мосгордуме VII созыва
- 10:50 11.09.2019
- Депутат Мосгордумы Русецкая: выборы были честными и открытыми
- 10:30 11.09.2019
- Антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное дело против Порошенко
- 10:15 11.09.2019
- Правительство Японии ушло в отставку в полном составе
- 10:00 11.09.2019
- СМИ: Украина поставила на паузу процесс расторжения соглашений с Россией
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать