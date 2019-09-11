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В Казахстане предлагают ввести пожизненное заключение для педофилов

11:30 11.09.2019 Источник: Интерфакс

В Казахстане подготовили законопроект об ужесточении наказания за сексуальное насилие. За подобные преступления в отношении детей, в частности, предусматривается пожизненное заключение, сообщил заместитель генерального прокурора Мурат Ахметжанов.

"Подготовлен законопроект по дальнейшему совершенствованию Уголовного кодекса и Уголовно-процессуального кодекса. Туда вошли поправки по ужесточению ответственности за отдельные виды умышленных тяжких и особо тяжких преступлений. Так, к примеру, усиливается ответственность за совершение преступления против половой неприкосновенности. Изнасилование и совершение насильственных действий сексуального характера, даже без отягчающих обстоятельств, будут теперь относиться к категории тяжких преступлений", - сказал Ахметжанов, отметив, что "появится отдельный квалифицирующий признак совершения преступления при выполнении служебных обязанностей".

Он отметил, что за совершение сексуального насилия в отношении несовершеннолетнего законопроект "предусматривает пожизненное или не менее 20 лет лишения свободы".

Сегодня в Казахстане наказание за такого рода преступление предусматривает тюремный срок от 15 до 25 лет.

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