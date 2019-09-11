Захарова: Болтон придумал фейк о России, обвинив ее в распространении ложной информации
12:10 11.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экс-помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон скрывал истинное положение дел в американской администрации, пытаясь обвинить Россию и другие страны в распространении дезинформации о разногласиях в окружении президента Дональда Трампа. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.
"В начале июня текущего года, выступая на форуме, организованном изданием "Уолл-стрит джорнэл", помощник президента США Джон Болтон заявил, что ряд государств, в том числе Россия, пытается распространить ложную информацию о разногласиях в администрации Дональда Трампа, - отметила она. - Прямая цитата: "У нас есть весомые причины полагать, что Северная Корея, Иран, Венесуэла, Россия и Китай решили - и вы можете отчетливо это видеть - предпринять попытки распространять дезинформацию об администрации США: о том, что президент и его советники спорят между собой, и о других подобных вещах".
Спустя три месяца после этого Болтон был отправлен Трампом в отставку, продолжила Захарова. При этом американский президент заявил, что был категорически не согласен с большим количеством предложений своего помощника, как и многие другие в администрации.
"У меня вопрос: кто первым должен извиниться за этот конкретный фейк? - указала Захарова. - Издание "Уолл-стрит джорнэл", которое организовало очередной слет геополитических фантазеров, агрессивно продвигающих дезинформацию, и, соответственно, стало инструментом пропаганды? Агентство "Блумберг", которое активно цитировало этот фейк Болтона без какой-либо проверки фактов? Или сам Джон Болтон, который не только придумал фейк о России, обвинив ее в распространении ложной информации, но и скрыл истинное положение дел в США? Ответ очевиден: все. Потому что пора".
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