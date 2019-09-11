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В Эстонии россиянина приговорили к тюремному сроку за шпионаж

12:45 11.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Харьюский уездный суд Эстонии приговорил к пяти годам тюремного заключения гражданина РФ, обвиненного в шпионаже против Эстонии, сообщила в среду газета Postimees.

По данным издания, в мае этого года Полиция безопасности (КаПо) задержала гражданина РФ с инициалами А.А. (имя не разглашается), которого обвинили в "ненасильственных действиях, направленных против независимости и территориальной целостности Эстонской Республики". Обвиняемый пошел на сделку со следствием. Суд 29 августа назначил ему пять лет лишения свободы.

Пресс-секретарь КаПо отказался представить газете детали обвинения, указав, что расследование обстоятельств дела продолжается.

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