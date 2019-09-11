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Песков не подтвердил информацию, что Смоленков имел доступ к данным спецслужб

13:30 11.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию о том, что экс-сотрудник администрации Кремля Олег Смоленков, которого СМИ называют агентом ЦРУ, имел доступ к данным российских спецслужб.

"[Смоленков] имел доступ к данным спецслужб? Нет, это я подтвердить не могу", - ответил Песков в среду на просьбу прокомментировать соответствующие публикации СМИ.

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