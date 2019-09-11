Медведев предложил сделать график рабочей недели более гибким

13:45 Источник: Интерфакс

Премьер-министр России Дмитрий Медведев допустил внесение поправок в трудовое законодательство с целью гибкого регулирования количества рабочих часов и дней, а в некоторых случаях - сокращения рабочей недели до четырех дней.

"Мы должны просто, на мой взгляд, дать более гибкие формулы в трудовом законодательстве. Вот трудовое время у нас - это 40-часовая рабочая неделя, хотя совсем недавно у нас еще была шестидневка, относительно недавно, в конце 60-х годов. В некоторых странах эта рабочая неделя уже меньше", - сказал премьер.

Так, рабочая неделя во Франции составляет 35 часов, в Нидерландах - 29 часов.