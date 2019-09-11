Серия взрывов прогремела на складах Минобороны Украины
14:05 11.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Серия взрывов произошла в среду на территории арсенала Министерства обороны Украины в городе Калиновке Винницкой области. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.
"Сегодня около 11:30 дежурными службами арсенала было зафиксировано задымление на участке подрыва неразорвавшихся боеприпасов технической территории базы хранения вблизи Калиновки Винницкой области. В зоне задымления зафиксировано шесть взрывов боеприпасов, вывезенных на указанный участок ранее для дальнейшей утилизации", - говорится в сообщении пресс-службы.
По предварительной информации, задымление произошло из- за горения сухой травы на площади около 2 га. По утверждению Минобороны, в результате инцидента никто не пострадал, угроз для военнослужащих и гражданского населения нет.
В сентябре 2017 года на складе боеприпасов в Калиновке, где хранилось около 83 тысяч тонн боеприпасов, в том числе ракеты систем залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град", также произошел пожар. По данным Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), на складах было уничтожено до трети запасов.
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