ЕК будет добиваться долгосрочного транзитного контракта для Киева

14:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия будет добиваться долгосрочного транзитного контракта для Киева на трехсторонних консультациях по газу с РФ и Украиной 19 сентября, чтобы гарантировать привлекательность украинской газотранспортной системы (ГТС) для инвестиций в ее модернизацию. Об этом заявил зампредседателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович в среду на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мы включили в повестку дня обсуждение важности долгосрочного будущего контракта, поскольку только в этом случае у нас будет предсказуемость и созданы возможности для инвестиций в модернизацию украинских газопроводов", - заявил Шефчович.