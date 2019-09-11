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ЕК будет добиваться долгосрочного транзитного контракта для Киева

14:20 11.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия будет добиваться долгосрочного транзитного контракта для Киева на трехсторонних консультациях по газу с РФ и Украиной 19 сентября, чтобы гарантировать привлекательность украинской газотранспортной системы (ГТС) для инвестиций в ее модернизацию. Об этом заявил зампредседателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович в среду на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мы включили в повестку дня обсуждение важности долгосрочного будущего контракта, поскольку только в этом случае у нас будет предсказуемость и созданы возможности для инвестиций в модернизацию украинских газопроводов", - заявил Шефчович.

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