Володин поручил рассмотреть возможность амнистии для несовершеннолетних

14:40 Источник: Интерфакс

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным парламентским комитетам рассмотреть возможность проведения амнистии для несовершеннолетних и отдельных категорий женщин.

По данным ФСИН, амнистия может коснуться более 3000 человек.

В сопроводительных документах к проекту постановления говорится, что амнистия, в частности, поможет снизить "негативное влияние, получаемое в учреждениях ФСИН, на несовершеннолетних преступников и благотворно повлиять на их успешное исправление".



