Володин поручил рассмотреть возможность амнистии для несовершеннолетних
14:40 11.09.2019 Источник: Интерфакс
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным парламентским комитетам рассмотреть возможность проведения амнистии для несовершеннолетних и отдельных категорий женщин.
По данным ФСИН, амнистия может коснуться более 3000 человек.
В сопроводительных документах к проекту постановления говорится, что амнистия, в частности, поможет снизить "негативное влияние, получаемое в учреждениях ФСИН, на несовершеннолетних преступников и благотворно повлиять на их успешное исправление".
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