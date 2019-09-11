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Володин поручил рассмотреть возможность амнистии для несовершеннолетних

14:40 11.09.2019 Источник: Интерфакс

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным парламентским комитетам рассмотреть возможность проведения амнистии для несовершеннолетних и отдельных категорий женщин.

По данным ФСИН, амнистия может коснуться более 3000 человек.

В сопроводительных документах к проекту постановления говорится, что амнистия, в частности, поможет снизить "негативное влияние, получаемое в учреждениях ФСИН, на несовершеннолетних преступников и благотворно повлиять на их успешное исправление".


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