Лавров не будет гадать, как отставка Болтона повлияет на отношения России и США
14:55 11.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не намерен гадать, как отставка Джона Болтона с поста помощника президента США по национальной безопасности скажется на отношениях Москвы и Вашингтона.
Как рассказал журналистам министр, он знаком с Болтоном с 1990-х годов. "Когда я был командирован в Нью-Йорк, мы с ним периодически общались, ходили выпить по чашке кофе. Он очень приятный собеседник, знающий, эрудированный человек, с ним приятно разговаривать", - признал Лавров.
"Что касается политических взглядов Болтона, мы с ним по большинству вопросов не соглашались, - указал глава МИД. - У него резкий стиль, с опорой на силовые методы, в том числе и на военно-силовые. Как вы знаете, он продвигал ряд такого рода инициатив в отношении современных кризисных ситуаций, будь то [ситуация] вокруг Венесуэлы, Ирана или где-то еще".
"Как это [отставка Болтона] повлияет на российско- американские отношения? Вы знаете, я гадать не буду, - подчеркнул министр. - Политику в США определяет президент [Дональд Трамп], и он не раз высказывался за нормализацию и торгово-экономических, и гуманитарных, и общеполитических связей между нашими странами, за наращивание взаимодействия на международной арене".
По словам Лаврова, эти высказывания Трампа приветствуют в Москве. "Они были подтверждены на встрече президентов РФ и США в июне этого года в Осаке на полях саммита Группы двадцати, - обратил внимание министр. - Важно, чтобы те, кто обязан исполнять волю президента США, переводили заявленные политические принципы на язык практических действий. Пока это не очень получается, хотя кое-где есть движение. В частности, мы возобновили диалог по контртерроризму, очередной раунд на днях завершился между заместителями глав внешнеполитических ведомств".
"Поменяется ли позиция США по тем или иным внешнеполитическим вопросам? Вчера - я слышал на пресс- конференции - [госсекретарь США] Майкл Помпео сказал, что никаких изменений во внешней политике США не будет, - указал Лавров. - Поэтому давайте просто руководствоваться тем, что будет реально происходить. И тогда мы поймем, есть изменения или их нет".
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