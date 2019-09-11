Россия не будет просить Запад отменять санкции - Медведев

15:20 Источник: РОСБАЛТ

Россия не будет просить Запад об отмене санкций. Изначально ограничительные меры ввела не Москва, поэтому первыми начинать такой диалог было бы неправильно. Об этом заявил премьер-министр России в передаче «Диалог» на телеканале «Россия 24», передает "Росбалт".

Медведев отметил, что Россия может рассмотреть ответные меры, в случае если Еврокомиссия или другие страны решат отменить санкции.