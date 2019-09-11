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Министр: Закрытие русских школ не решит проблему интеграции русскоязычного населения в Эстонии

15:50 11.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Русские школы не пропадут окончательно из системы образования Эстонии, их закрытие не решит проблему интеграции русскоязычного населения, считает министр образования и науки балтийской республики Майлис Репс.

"Исчезнет ли русская школа в Эстонии вскоре окончательно? Нет, - сказала она в среду в программе "Прямой эфир из Дома новостей" интернет-портала ERR. - Какая-то часть русскоязычного образования, конечно же, останется. Начнем с того, что у нас есть дети с особыми потребностями, и их родители хотят обучения на родном языке".

Она добавила, что закрытие русских школ не является решением проблемы интеграции.

"Закрытие русских школ - это не решение, - отметила она. - Если у нас нет нужных учителей, нет готовности к переходу, и вдруг появляется какое-то политическое решение, приправленное гневом, то, боюсь, это не приведет к требуемому результату".

По словам Репс, правительство Эстонии предлагает другой подход к решению этой проблемы.

"Некоторые говорят о закрытии школ, - отметила Майлис Репс. - Мы же говорим о том, как мы на самом деле можем интегрировать неэстонцев. Я не говорю сейчас о каком-либо сплочении, а лишь о том, чтобы они на самом деле свободно говорили на эстонском языке".

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