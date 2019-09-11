Госдума приняла законопроект о праве сбивать беспилотники

16:30 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Депутаты Государственной думы в ходе заседания приняли в первом чтении законопроект о праве силовых структур сбивать беспилотные воздушные суда.

«Проект федерального закона направлен на обеспечение общественной безопасности, в первую очередь на защиту жизни и здоровья граждан в местах проведения культурно-массовых мероприятий, защищенности критически важных объектов, а также объектов транспортной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры от противоправного использования беспилотных воздушных судов», - сообщается в пояснительной записке.

Правом регулировать использование беспилотников будут наделены ФСО России, Росгвардии, МВД России и ФСБ России.



