Госдума приняла законопроект о праве сбивать беспилотники
16:30 11.09.2019 Источник: Агентство городских новостей «Москва»
Депутаты Государственной думы в ходе заседания приняли в первом чтении законопроект о праве силовых структур сбивать беспилотные воздушные суда.
«Проект федерального закона направлен на обеспечение общественной безопасности, в первую очередь на защиту жизни и здоровья граждан в местах проведения культурно-массовых мероприятий, защищенности критически важных объектов, а также объектов транспортной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры от противоправного использования беспилотных воздушных судов», - сообщается в пояснительной записке.
Правом регулировать использование беспилотников будут наделены ФСО России, Росгвардии, МВД России и ФСБ России.
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