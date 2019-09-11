Депутат Мосгордумы Бунимович намерен оставаться на стороне горожан
16:15 11.09.2019
Избранный депутатом Мосгордумы представитель "Яблока" Евгений Бунимович (победил в 6 округе, набрав примерно 40% голосов избирателей), заявил, что горожанам сейчас важно, чтобы их голос был услышан.
«Я прошел, наверное, все дворы в этом округе, - отметил политик. - Я видел людей очень разных взглядов. Я видел, что им нужно, чтобы их голос был услышан. Физически все это было очень утомительно, но внутренне я себя чувствовал очень хорошо. Я говорил на всех встречах, что я не буду врать. Я не буду обещать. Я обещал только одно, что я буду на стороне людей. Это главное, что нужно людям, чтобы их голос был услышан. Чтобы они понимали, что с ними разговаривают, что это человек, который представляет их».
Отметим, что 45 депутатов Мосгордумы были избраны на 5 лет 8 сентября. Процесс голосования прошел без каких-то серьезных происшествий и жалоб со стороны наблюдателей и участников выборов.
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