0
0
110
НОВОСТИ

Депутат Мосгордумы Бунимович намерен оставаться на стороне горожан

16:15 11.09.2019

Избранный депутатом Мосгордумы представитель "Яблока" Евгений Бунимович (победил в 6 округе, набрав примерно 40% голосов избирателей), заявил, что горожанам сейчас важно, чтобы их голос был услышан.

«Я прошел, наверное, все дворы в этом округе, - отметил политик. - Я видел людей очень разных взглядов. Я видел, что им нужно, чтобы их голос был услышан. Физически все это было очень утомительно, но внутренне я себя чувствовал очень хорошо. Я говорил на всех встречах, что я не буду врать. Я не буду обещать. Я обещал только одно, что я буду на стороне людей. Это главное, что нужно людям, чтобы их голос был услышан. Чтобы они понимали, что с ними разговаривают, что это человек, который представляет их».

Отметим, что 45 депутатов Мосгордумы были избраны на 5 лет 8 сентября. Процесс голосования прошел без каких-то серьезных происшествий и жалоб со стороны наблюдателей и участников выборов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:55 11.09.2019
Мещанский суд вернул в прокуратуру дело "Седьмой студии"
0
60
16:30 11.09.2019
Госдума приняла законопроект о праве сбивать беспилотники
0
101
16:00 11.09.2019
РУСАЛ признали лучшей компанией России в области борьбы с изменением климата
0
125
15:50 11.09.2019
Министр: Закрытие русских школ не решит проблему интеграции русскоязычного населения в Эстонии
0
155
15:20 11.09.2019
Россия не будет просить Запад отменять санкции - Медведев
0
186
14:55 11.09.2019
Лавров не будет гадать, как отставка Болтона повлияет на отношения России и США
0
171
14:40 11.09.2019
Володин поручил рассмотреть возможность амнистии для несовершеннолетних
0
179
14:20 11.09.2019
ЕК будет добиваться долгосрочного транзитного контракта для Киева
0
259
14:05 11.09.2019
Серия взрывов прогремела на складах Минобороны Украины
0
250
13:45 11.09.2019
Медведев предложил сделать график рабочей недели более гибким
0
223

Возврат к списку