Мещанский суд вернул в прокуратуру дело "Седьмой студии"
16:55 11.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мещанский суд Москвы в среду вернул на доследование в прокуратуру в связи с неустранимыми нарушениями дело "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова, передает корр. ТАСС.
"Постановляю вернуть дело генеральному прокурору на доследование для устранения неустранимых нарушений в обвинительном заключении", - зачитала постановление судья Ирина Аккуратова.
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