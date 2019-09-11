Мещанский суд вернул в прокуратуру дело "Седьмой студии"

16:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мещанский суд Москвы в среду вернул на доследование в прокуратуру в связи с неустранимыми нарушениями дело "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова, передает корр. ТАСС.

"Постановляю вернуть дело генеральному прокурору на доследование для устранения неустранимых нарушений в обвинительном заключении", - зачитала постановление судья Ирина Аккуратова.