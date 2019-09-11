В Гюмри обнаружили тело военнослужащего российской базы

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командование Южного военного округа (ЮВО) проводит проверку после смерти военнослужащего военной базы России в Армении, признаков насильственной смерти выявлено не было. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе ЮВО,

"Командование российской военной базы Южного военного округа в Республике Армения совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего контрактной службы <...> Никаких признаков насильственной смерти выявлено не было", - сообщили в пресс-службе.

Ранее Следственный комитет Армении сообщил, что тело 23-летнего военнослужащего 102-й российской базы с признаками насильственной смерти обнаружено в городе Гюмри.