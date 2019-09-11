Посол Франции в Украине рассказал о возможных сроках встречи "нормандской четверки"
18:55 11.09.2019 Источник: Интерфакс
Саммит стран "нормандского формата" (Украина, Франция, Германия, РФ) может состояться до конца сентября, считает посол Франции в Киеве Этьен де Понсен (Etienne de Poncins).
"Я могу подтвердить, что в настоящее время происходят очень тесные контакты на уровне президента нашей республики Макрона с канцлером Германии Меркель и одновременно с президентами Зеленским и Путиным в надежде провести указанную встречу еще до конца текущего месяца", - сказал он журналистам в среду в Киеве после возложения цветов к Стене памяти погибшим за Украину в 2014-17 гг возле Михайловского собора.
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