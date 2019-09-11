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В размещении крылатых наземных ракеты в Европе НАТО не заинтересовано

19:20 11.09.2019 Источник: Интерфакс

США не заинтересованы в размещении в Евразии крылатых ракет наземного базирования, находившихся до 2 августа под запретом ныне расторгнутого Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), поскольку американцам достаточно ракетных систем морского и воздушного базирования и складированных в Европе запасов тактического ядерного оружия. Такое мнение высказала заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер, выступая с речью о ядерном сдерживании в университете в Осло. Полный текст ее выступления опубликовала в среду пресс-служба альянса.

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