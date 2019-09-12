США откладывают повышение пошлин на товары из Китая
08:50 12.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти США по просьбе Пекина согласились на две недели отложить повышение с 25% до 30% пошлин на товары из Китая стоимостью 250 млрд долларов. Сообщение об этом американский президент Дональд Трамп опубликовал в среду на своей странице в Twitter.
"По просьбе вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ, а также в связи с тем, что 1 октября КНР будет отмечать 70-ю годовщину своего основания, мы согласились в качестве жеста доброй воли перенести повышение с 25% до 30% пошлин на продукцию стоимостью 250 млрд долларов с 1 на 15 октября", - написал хозяин Белого дома.
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