США откладывают повышение пошлин на товары из Китая

08:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США по просьбе Пекина согласились на две недели отложить повышение с 25% до 30% пошлин на товары из Китая стоимостью 250 млрд долларов. Сообщение об этом американский президент Дональд Трамп опубликовал в среду на своей странице в Twitter.

"По просьбе вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ, а также в связи с тем, что 1 октября КНР будет отмечать 70-ю годовщину своего основания, мы согласились в качестве жеста доброй воли перенести повышение с 25% до 30% пошлин на продукцию стоимостью 250 млрд долларов с 1 на 15 октября", - написал хозяин Белого дома.