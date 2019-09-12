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СМИ: Помпео может заменить Болтона на посту помощника по нацбезопасности

08:55 12.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначения своим помощником по национальной безопасности действующего госсекретаря Майкла Помпео, в этом случае последний будет одновременно занимать обе должности. Об этом сообщил в среду телеканал CNN.

По словам его источников, "Трамп обсуждает данную возможность с другими сотрудниками администрации". Как отмечает телеканал, пока нет ясности относительно того, "насколько серьезно рассматривается данная возможность".

Как констатирует телеканал, в последний раз ситуация, когда одно и то же лицо одновременно занимало обе указанные должности, имела место примерно 50 лет назад. Генри Киссинджер примерно в течение двух лет одновременно был госсекретарем и помощником президента США по национальной безопасности.

Американский лидер в среду заявил, что рассматривает пять кандидатов на указанный пост. Трамп не назвал их имен.


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