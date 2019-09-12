Канадский "Боинг" со 176 пассажирами на борту столкнулся с птицей

09:05 Источник: РОСБАЛТ

Самолет Boeing-737 канадского лоукостера Swoop столкнулся с птицей почти сразу же после взлета, передает "Росбалт" со ссылкой на телеканал CBC.

Инцидент произошел в городе Эбботсфорд в провинции Британская Колумбия. Лайнер был вынужден вернуться в аэропорт через 10 минут после взлета.

На борту самолета находились 176 человек, никто не пострадал. Пассажиры были отправлены в пункт назначения другим бортом.