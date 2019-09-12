Средний возраст россиян составил 40 лет

09:25 Источник: Газета.Ru

Росстат назвал средний возраст россиян, передает "Газета.ру " со ссылкой на RT

С 2009 года он вырос почти на полтора года и составил 40 лет.

Самым молодым регионом России оказалась Чечня, где средний возраст составляет 28,68 лет. Самый возрастной регион - Тамбовская область - 43,4 года. Средний возраст москвичей составил 42,3 года.