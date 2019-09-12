Средний возраст россиян составил 40 лет
09:25 12.09.2019 Источник: Газета.Ru
Росстат назвал средний возраст россиян, передает "Газета.ру" со ссылкой на RT.
С 2009 года он вырос почти на полтора года и составил 40 лет.
Самым молодым регионом России оказалась Чечня, где средний возраст составляет 28,68 лет. Самый возрастной регион - Тамбовская область - 43,4 года. Средний возраст москвичей составил 42,3 года.
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