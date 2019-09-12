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НОВОСТИ

Курс евро упал до 72 рублей

10:15 12.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,128 копейки и составил 65,3725 рубля.

Курс евро опустился на 0,09 копейки, до отметки 72,0025 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.


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