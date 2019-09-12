В России с 1 октября начнут работу новые окружные суды

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новые окружные кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции, а также кассационный и апелляционный военные суды и Центральный окружной военный суд в России должны начать работу с 1 октября. Об этом сообщил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.

"Предлагается принять постановление пленума Верховного суда РФ, в соответствии с которым считать днем начала деятельности кассационных судов общей юрисдикции, апелляционных судов общей юрисдикции, кассационного военного суда, апелляционного военного суда и Центрального окружного военного суда 1 октября 2019 года", - сказал Лебедев.