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НОВОСТИ

В России с 1 октября начнут работу новые окружные суды

10:30 12.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новые окружные кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции, а также кассационный и апелляционный военные суды и Центральный окружной военный суд в России должны начать работу с 1 октября. Об этом сообщил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.

"Предлагается принять постановление пленума Верховного суда РФ, в соответствии с которым считать днем начала деятельности кассационных судов общей юрисдикции, апелляционных судов общей юрисдикции, кассационного военного суда, апелляционного военного суда и Центрального окружного военного суда 1 октября 2019 года", - сказал Лебедев.

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