В Донецке заминировали железную дорогу
10:45 12.09.2019 Источник: Интерфакс
Самодельное взрывное устройство было обнаружено под железнодорожным полотном вблизи станции Мушкетово в Донецке. Об этом говорится в сообщении министерства госбезопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики.
По данным министерства, взрывное устройство было обезврежено и направлено на экспертизу.
В ведомстве отметили, что, "по предварительным данным, подрыв устройства планировался во время прохождения железнодорожного состава и привел бы разрушению полотна в районе стрелки и, как следствие, к сходу подвижного состава с путей".
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