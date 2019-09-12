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НОВОСТИ

В Донецке заминировали железную дорогу

10:45 12.09.2019 Источник: Интерфакс

Самодельное взрывное устройство было обнаружено под железнодорожным полотном вблизи станции Мушкетово в Донецке. Об этом говорится в сообщении министерства госбезопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики.

По данным министерства, взрывное устройство было обезврежено и направлено на экспертизу.

В ведомстве отметили, что, "по предварительным данным, подрыв устройства планировался во время прохождения железнодорожного состава и привел бы разрушению полотна в районе стрелки и, как следствие, к сходу подвижного состава с путей".

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