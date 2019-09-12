Избранный депутат Мосгордумы Митрохин намерен реализовывать наказы жителей
10:59 12.09.2019
Представитель "Яблока" Сергей Митрохин заявил, что собрал целый альбом наказов горожан, которые планирует выполнить, работая в городском парламенте. «Я собирал наказы жителей в специальный альбом,- отметил политик. - Он называется «гражданские инициативы жителей районов: Пресня, Хамовники, Арбат». Там много наказов, они носят конкретный характер: что конкретно нужно сделать во дворе, в доме. Я всем этим буду заниматься, конечно! Во-вторых, нужно создать депутатскую приемную, хорошо функционирующую, чем тоже буду, безусловно, заниматься».
Сергей Митрохин 8 сентября в Единый день голосования победил в избирательном округе №43, набрав 44,7% голосов.
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