Избранный депутат Мосгордумы Митрохин намерен реализовывать наказы жителей

10:59

Представитель "Яблока" Сергей Митрохин заявил, что собрал целый альбом наказов горожан, которые планирует выполнить, работая в городском парламенте. «Я собирал наказы жителей в специальный альбом,- отметил политик. - Он называется «гражданские инициативы жителей районов: Пресня, Хамовники, Арбат». Там много наказов, они носят конкретный характер: что конкретно нужно сделать во дворе, в доме. Я всем этим буду заниматься, конечно! Во-вторых, нужно создать депутатскую приемную, хорошо функционирующую, чем тоже буду, безусловно, заниматься».Сергей Митрохин 8 сентября в Единый день голосования победил в избирательном округе №43, набрав 44,7% голосов.