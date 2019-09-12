Верховная рада поддержала законопроект об "отпоре вооруженной агрессии"
11:35 12.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о мерах подготовки государства к переходу на военное положение и "отпору вооруженной агрессии", который внес на рассмотрение президент Владимир Зеленский. За документ в четверг проголосовали 316 депутатов парламента при необходимых 226 голосах.
"Принятие закона Украины "О внесении изменений в закон Украины "Об обороне Украиныпозволит создать условия для подготовки органов государственной власти, всех составляющих сектора безопасности и обороны Украины, органов местного самоуправления, единой системы гражданской защиты, национальной экономики к переводу с мирного на военное положение и отпору вооруженной агрессии, ликвидации вооруженного конфликта, а также готовности населения и территории государства к обороне", - сказано в пояснительной записке в документу, обнародованной на официальном сайте Рады.
Уточняется, что законопроект разработан Министерством обороны Украины в рамках выполнения одного из пунктов "Плана первоочередных мероприятий по внедрению и обеспечению правового режима военного положения в отдельных регионах Украины", который был утвержден 27 ноября 2018 года.
В числе прочего, документ в случае его окончательного принятия позволит закрепить на законодательном уровне необходимость разработки и утверждения Плана обороны Украины президентом, что вызвало критику со стороны оппонентов Зеленского в Раде. В частности, депутат от "Батькивщины" (лидер - Юлия Тимошенко), экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко заявил, что План обороны, о котором идет речь в законопроекте, должен прежде всего рассматриваться на заседании Совета национальной безопасности и обороны.
В итоге инициатива не была единогласна поддержана в парламенте, оппоненты Зеленского предложили альтернативный законопроект, однако профильный комитет рекомендовал Раде одобрить вариант, инициированный главой государства. Кроме того, большинство депутатов - 280 человек - поддержало инициативу спикера парламента Дмитрия Разумкова о сокращении сроков подготовки этого законопроекта ко второму чтению.
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