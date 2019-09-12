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Рябков: США показывают, что не готовы обсуждать продление СНВ-3

11:50 12.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон всеми способами показывает, что пока не готов предметно обсуждать продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3). Об этом заявил в четверг заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, выступая на презентации доклада "Новое понимание и пути укрепления многосторонней стратегической стабильности" в пресс-центре ТАСС.

"В Вашингтоне продолжают заматывать решение вопроса о продлении [ДСНВ], искусственно создают неопределенность, несмотря на наши предложения продлить договор на пять или менее лет при условии приемлемого урегулирования проблемы переоборудования части стратегический носителей США под неядерные миссии, - сказал дипломат. - Нам дают понять, что не готовы к предметному разговору по этим сюжетам. По крайней мере, пока. Видимо, возникает соблазн поиграть на этой неопределенности".


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