Россия призвала ядерные державы подтвердить недопустимость ядерной войны
12:15 12.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия призывает ядерные державы переподтвердить недопустимость ядерной войны. Об этом заявил в четверг заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, выступая на презентации доклада "Новое понимание и пути укрепления многосторонней стратегической стабильности" в пресс-центре ТАСС.
"Нужно, чтобы ответственные ядерные державы переподтвердили недопустимость ядерной войны. Есть классические формулы. Они были <...> отчеканены в том числе с участием с американской стороны президента Рональда Рейгана, который является кумиром многих нынешних деятелей, задающих тон в Вашингтоне", - сказал Рябков.
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