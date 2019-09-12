Россия призвала ядерные державы подтвердить недопустимость ядерной войны

12:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия призывает ядерные державы переподтвердить недопустимость ядерной войны. Об этом заявил в четверг заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, выступая на презентации доклада "Новое понимание и пути укрепления многосторонней стратегической стабильности" в пресс-центре ТАСС.

"Нужно, чтобы ответственные ядерные державы переподтвердили недопустимость ядерной войны. Есть классические формулы. Они были <...> отчеканены в том числе с участием с американской стороны президента Рональда Рейгана, который является кумиром многих нынешних деятелей, задающих тон в Вашингтоне", - сказал Рябков.