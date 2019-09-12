Студентов и аспирантов освободили от налога на матпомощь

13:25 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Депутаты Государственной думы приняли в третьем, окончательном чтении закон об освобождении студентов и аспирантов от налога на материальную помощь. Соответствующее решение принято в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента.

Согласно закону, суммы материальной помощи, не превышающие 4 тыс. руб. в год, выплачиваемые студентам, аспирантам, адъюнктам, ординаторам и ассистентам-стажерам, освобождаются от налогообложения.



