Умер первый исполнитель главной роли в мюзикле "Иисус Христос — суперзвезда"

13:45 Источник: РОСБАЛТ

В США скончался Джефф Фенхольт, который в 1971 году стал первым исполнителем роли мессии в постановке «Иисус Христос — суперзвезда», передает "Росбалт" со ссылкой на TMZ.

Актеру было 68 лет. Его тело нашли в его собственном доме. Полиция считает, что смерть не была насильственной.



