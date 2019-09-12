Умер первый исполнитель главной роли в мюзикле "Иисус Христос — суперзвезда"
13:45 12.09.2019 Источник: РОСБАЛТ
В США скончался Джефф Фенхольт, который в 1971 году стал первым исполнителем роли мессии в постановке «Иисус Христос — суперзвезда», передает "Росбалт" со ссылкой на TMZ.
Актеру было 68 лет. Его тело нашли в его собственном доме. Полиция считает, что смерть не была насильственной.
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