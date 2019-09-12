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НОВОСТИ

Израиль заявил, что не ведет слежку за администрацией США

14:55 12.09.2019 Источник: Интерфакс

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опровергла утверждения о том, что Израиль якобы размещал вокруг Белого дома в Вашингтоне устройства наблюдения.

"Наглая ложь. Существует давняя договоренность и директива израильского правительства не участвовать в каких-либо разведывательных операциях в США. Эта директива соблюдается строго без исключения", - говорится в заявлении канцелярии.

Ранее Politico опубликовало сообщение, в котором говорилось, что США подозревают Израиль в слежке за Белым домом.

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