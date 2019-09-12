МИД Украины: Работа по отмене договоров с Россией не прекращалась
15:17 12.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство иностранных дел Украины заявило о продолжении работы по пересмотру и отмене договоров с Российской Федерацией и СНГ. Таким образом внешнеполитическое ведомство Украины прокомментировало распространенную в СМИ информацию о приостановке расторжения договоров РФ после избрания президентом Владимира Зеленского.
"Работа по глубокой инвентаризации и приведению договорно-правовой базы с РФ и СНГ в соответствии с современными национальными интересами Украины не прекращалась", - говорится в ответе МИД на запрос издания "Украинские новости".
Ведомство подчеркивает, что продолжительность процесса пересмотра договорно-правовой базы вызвана необходимостью соблюдения всех процедур, предусмотренных этими соглашениями для их прекращения, и процессом формирования органов государственной власти после президентских и парламентских выборов на Украине.
НОВОСТИ
- 15:40 12.09.2019
- ЕС объявил о продлении индивидуальных санкций в отношении России
- 14:55 12.09.2019
- Израиль заявил, что не ведет слежку за администрацией США
- 14:35 12.09.2019
- Европарламент может перенести сроки Brexit
- 14:21 12.09.2019
- Поезд сошел с рельсов в Конго, десятки человек погибли
- 13:45 12.09.2019
- Умер первый исполнитель главной роли в мюзикле "Иисус Христос — суперзвезда"
- 13:25 12.09.2019
- Студентов и аспирантов освободили от налога на матпомощь
- 13:10 12.09.2019
- Ирак начнет сокращать добычу и экспорт нефти
- 12:50 12.09.2019
- Сегодня в Москве может быть установлен абсолютный рекорд тепла
- 12:30 12.09.2019
- Нетаньяху: "У нас нет иного выбора, кроме свержения ХАМАСа"
- 12:15 12.09.2019
- Россия призвала ядерные державы подтвердить недопустимость ядерной войны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать