МИД Украины: Работа по отмене договоров с Россией не прекращалась

15:17 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство иностранных дел Украины заявило о продолжении работы по пересмотру и отмене договоров с Российской Федерацией и СНГ. Таким образом внешнеполитическое ведомство Украины прокомментировало распространенную в СМИ информацию о приостановке расторжения договоров РФ после избрания президентом Владимира Зеленского.

"Работа по глубокой инвентаризации и приведению договорно-правовой базы с РФ и СНГ в соответствии с современными национальными интересами Украины не прекращалась", - говорится в ответе МИД на запрос издания "Украинские новости".

Ведомство подчеркивает, что продолжительность процесса пересмотра договорно-правовой базы вызвана необходимостью соблюдения всех процедур, предусмотренных этими соглашениями для их прекращения, и процессом формирования органов государственной власти после президентских и парламентских выборов на Украине.



