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ЕС объявил о продлении индивидуальных санкций в отношении России

15:40 12.09.2019 Источник: Газета.Ru

Евросоюз продлил индивидуальные санкции в отношении России. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Совета ЕС, пишет "Газета.ру".

Индивидуальные санкции на полгода продлили в отношении 170 физических и 44 юридических лиц России и Украины.


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