"Завод Москабель" увеличит производство алюминиевого кабеля
16:50 12.09.2019
Практический тренинг, организованный специалистами направления «Операционные Исследования» Алюминиевой Ассоциации для руководящего состава ООО «Завод Москабель», выявил целый ряд возможностей по повышению эффективности производства. Реализация комплекса предложенных изменений, в частности, сокращение времени на переналадку оборудования поможет заводу уже в ближайшее время увеличить производство кабеля на 14% (до 118 км в месяц) на прежних мощностях.
Продукция ООО «Завод Москабель» поставляется ведущим компаниям энергетической, транспортной, строительной и других отраслей. Текущий ежегодный объем производства составляет до 10 тыс. км кабельно-проводниковой продукции, включая инновационные кабели с алюминиевой жилой ТЭВОКС. Руководство предприятия высоко оценило уровень производственного опыта и техническую подготовку экспертов Ассоциации и планирует продолжить сотрудничество, направленное на повышение эффективности деятельности предприятия.
«ООО «Завод Москабель» стремится к постоянному повышению производительности труда и качества продукции. Практический тренинг продемонстрировал потенциал для достижения новых амбициозных результатов. Эффект от реализации комплекса мер позволит, помимо увеличения количества и роста качества продукции, повысить эффективность всех структур предприятия. Мы намерены продолжить работу с Алюминиевой Ассоциацией в направлении внедрения инструментов повышения эффективности», – отметил генеральный директор ООО «Завод Москабель» Павел Моряков.
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