Пушилин: Задача ДНР - в идеале войти в состав России
17:05 12.09.2019 Источник: Известия
Перед самопровозглашенной Донецкой Народной Республикой стоит задача максимальной интеграции с Россией. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин, пишут "Известия" со ссылкой на пресс-службу Пушилина.
«Перед нами стоит одна задача — максимальная интеграция в российское пространство. В идеале войти в состав России на правах федеративного округа», — заявил Пушилин.
НОВОСТИ
- 17:30 12.09.2019
- Зеленский: Киев в Минске обсуждает сроки освобождения украинских пленных
- 16:50 12.09.2019
- "Завод Москабель" увеличит производство алюминиевого кабеля
- 16:40 12.09.2019
- Захарова: Информация о Смоленкове - часть предвыборной кампании США
- 16:20 12.09.2019
- США предоставят Украине военную помощь в размере 140 млн долл.
- 15:40 12.09.2019
- ЕС объявил о продлении индивидуальных санкций в отношении России
- 15:17 12.09.2019
- МИД Украины: Работа по отмене договоров с Россией не прекращалась
- 14:55 12.09.2019
- Израиль заявил, что не ведет слежку за администрацией США
- 14:35 12.09.2019
- Европарламент может перенести сроки Brexit
- 14:21 12.09.2019
- Поезд сошел с рельсов в Конго, десятки человек погибли
- 13:45 12.09.2019
- Умер первый исполнитель главной роли в мюзикле "Иисус Христос — суперзвезда"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать