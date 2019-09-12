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НОВОСТИ

Пушилин: Задача ДНР - в идеале войти в состав России

17:05 12.09.2019 Источник: Известия

Перед самопровозглашенной Донецкой Народной Республикой стоит задача максимальной интеграции с Россией. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин, пишут "Известия" со ссылкой на пресс-службу Пушилина.

«Перед нами стоит одна задача — максимальная интеграция в российское пространство. В идеале войти в состав России на правах федеративного округа», — заявил Пушилин.

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