Легойда назначен врио пресс-секретаря Патриарха Кирилла
17:45 12.09.2019 Источник: Агентство городских новостей «Москва»
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл уволил своего пресс-секретаря Александра Волкова, сообщает Синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.
«Распоряжением святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла иерей Александр Волков освобожден от должности руководителя патриаршей пресс-службы с 11 сентября 2019 г. Врио руководителя пресс-службы патриарха Московского и всея Руси назначен председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда», - говорится в сообщении.
Уточняется, что решение связано в том числе с реорганизацией и оптимизацией информационных служб Московского патриархата.
НОВОСТИ
- 19:00 12.09.2019
- В Грузии ученые обнаружили самую древнюю ДНК в мире
- 18:40 12.09.2019
- Зеленский: "Северный поток-2" является угрозой для всей Европы
- 18:30 12.09.2019
- Памятник Коневу в Праге будет перенесен - решение Совета района
- 18:27 12.09.2019
- Саудовской принцессе во Франции дали условный тюремный срок
- 17:30 12.09.2019
- Зеленский: Киев в Минске обсуждает сроки освобождения украинских пленных
- 17:05 12.09.2019
- Пушилин: Задача ДНР - в идеале войти в состав России
- 16:50 12.09.2019
- "Завод Москабель" увеличит производство алюминиевого кабеля
- 16:40 12.09.2019
- Захарова: Информация о Смоленкове - часть предвыборной кампании США
- 16:20 12.09.2019
- США предоставят Украине военную помощь в размере 140 млн долл.
- 15:40 12.09.2019
- ЕС объявил о продлении индивидуальных санкций в отношении России
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать