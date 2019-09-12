Легойда назначен врио пресс-секретаря Патриарха Кирилла

17:45 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл уволил своего пресс-секретаря Александра Волкова, сообщает Синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.

«Распоряжением святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла иерей Александр Волков освобожден от должности руководителя патриаршей пресс-службы с 11 сентября 2019 г. Врио руководителя пресс-службы патриарха Московского и всея Руси назначен председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда», - говорится в сообщении.

Уточняется, что решение связано в том числе с реорганизацией и оптимизацией информационных служб Московского патриархата.



