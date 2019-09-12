Памятник Коневу в Праге будет перенесен - решение Совета района

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет района Прага-6, на административной территории которого установлен памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, принял в четверг постановление о его переносе. В открытом голосовании за это высказалось большинство членов высшего органа муниципальной власти, передает корр. ТАСС.

За перенос памятника голосовали 33 присутствовавших на заседании членов Совета, против - 1, еще 6 воздержались.

На месте памятника Коневу, согласно решению Совета, должен был установлен памятник освобождения Праги.